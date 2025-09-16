Ричмонд
ВСУ пытаются расширить географию ударов вглубь России: число атак достигло максимума в 2025 году

На фоне выборов число ударов ВСУ по гражданским объектам РФ достигло максимума с начала года — более 530 за неделю. Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

За прошлую неделю ВСУ атаковали российские регионы 530 раз.

На фоне выборов число ударов ВСУ по гражданским объектам РФ достигло максимума с начала года — более 530 за неделю. Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, атаки беспилотников были зафиксированы в 16 регионах, включая Пермский край, куда дроны добрались впервые. Наибольшая часть ударов пришлась на Белгородскую и Херсонскую области. В результате обстрелов пострадали более 100 гражданских лиц, семеро погибли. Подробнее о последствиях атак ВСУ — в материале URA.RU.

Число атак достигло максимума с начала года.

На прошлой неделе в России проходили региональные выборы — голосование шло в 81 регионе страны. Именно в этот период, по словам Мирошника, число атак ВСУ по гражданским объектам достигло максимума с начала года — за неделю было зафиксировано более 530 ударов.

«На этом фоне число ежесуточных ударов ВСУ по гражданским объектам на российской территории превысило 530 единиц, достигнув максимального показателя с начала текущего года», — заявил Мирошник в своем еженедельном докладе. Его слова приводит РИА Новости.

На какие регионы были совершены атаки.

Украинские военные продолжают наносить удары беспилотниками по российским регионам. С 8 по 14 сентября атаки БПЛА были отражены сразу в нескольких частях страны, сообщил Мирошник в своем докладе. По его словам, за отчетную неделю украинские беспилотники были сбиты в следующих регионах:

Республика БашкортостанРеспублика КрымКраснодарский крайПермский крайСевастопольВолгоградская областьВоронежская областьКалужская областьЛенинградская областьЛипецкая областьНижегородская областьОрловская областьРостовская областьРязанская областьСмоленская областьТамбовская область.

Особенно сильным ударам подверглись Белгородская и Херсонская области. По словам Мирошника, на них пришлось более 70% всех выпущенных ВСУ боеприпасов за неделю.

Сколько людей пострадали.

С началом учебного года ВСУ увеличили количество атак на образовательные учреждения. По словам Мирошника, за этот период украинские формирования атаковали школы и детские сады в Донецкой Народной Республике и городе Васильевка Запорожской области. Также был нанесен удар по школе-интернату в Ростовской области, где находились более 70 детей. Среди детей пострадавших нет, ранения получили двое сотрудников. Кроме того, за последнюю неделю в результате атак ВСУ пострадали более 100 жителей России, еще семь человек погибли.

ВСУ впервые атаковали Пермский край: подробности.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБПЛА впервые атаковал предприятие в Пермском крае: что известно.

В Пермском крае атака беспилотника произошла впервые. Вечером 13 сентября БПЛА попытался атаковать одно из промышленных предприятий в городе Губаха. Сообщение об этом поступило в экстренные службы в 18:35 по местному времени. На место выехали 28 сотрудников МЧС и семь единиц техники.

В результате атаки никто не пострадал, разрушений на предприятии также зафиксировано не было. Производство продолжает работать в обычном режиме, угрозы для жителей нет. Сейчас специалисты МЧС выясняют все детали происшествия. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обратился к жителям региона с просьбой сохранять спокойствие, не паниковать и не распространять непроверенную информацию, а также не выкладывать в соцсети фото и видео с места происшествия.

