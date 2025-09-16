ВСУ пытаются расширить географию ударов вглубь России: число атак достигло максимума в 2025 году

За прошлую неделю ВСУ атаковали российские регионы 530 раз.
На фоне выборов число ударов ВСУ по гражданским объектам РФ достигло максимума с начала года — более 530 за неделю. Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
По его словам, атаки беспилотников были зафиксированы в 16 регионах, включая Пермский край, куда дроны добрались впервые. Наибольшая часть ударов пришлась на Белгородскую и Херсонскую области. В результате обстрелов пострадали более 100 гражданских лиц, семеро погибли. Подробнее о последствиях атак ВСУ — в материале URA.RU.
Число атак достигло максимума с начала года.
На прошлой неделе в России проходили региональные выборы — голосование шло в 81 регионе страны. Именно в этот период, по словам Мирошника, число атак ВСУ по гражданским объектам достигло максимума с начала года — за неделю было зафиксировано более 530 ударов.
«На этом фоне число ежесуточных ударов ВСУ по гражданским объектам на российской территории превысило 530 единиц, достигнув максимального показателя с начала текущего года», — заявил Мирошник в своем еженедельном докладе. Его слова приводит РИА Новости.
На какие регионы были совершены атаки.
Украинские военные продолжают наносить удары беспилотниками по российским регионам. С 8 по 14 сентября атаки БПЛА были отражены сразу в нескольких частях страны, сообщил Мирошник в своем докладе. По его словам, за отчетную неделю украинские беспилотники были сбиты в следующих регионах:
Республика БашкортостанРеспублика КрымКраснодарский крайПермский крайСевастопольВолгоградская областьВоронежская областьКалужская областьЛенинградская областьЛипецкая областьНижегородская областьОрловская областьРостовская областьРязанская областьСмоленская областьТамбовская область.
Особенно сильным ударам подверглись Белгородская и Херсонская области. По словам Мирошника, на них пришлось более 70% всех выпущенных ВСУ боеприпасов за неделю.
Сколько людей пострадали.
С началом учебного года ВСУ увеличили количество атак на образовательные учреждения. По словам Мирошника, за этот период украинские формирования атаковали школы и детские сады в Донецкой Народной Республике и городе Васильевка Запорожской области. Также был нанесен удар по школе-интернату в Ростовской области, где находились более 70 детей. Среди детей пострадавших нет, ранения получили двое сотрудников. Кроме того, за последнюю неделю в результате атак ВСУ пострадали более 100 жителей России, еще семь человек погибли.
ВСУ впервые атаковали Пермский край: подробности.
В Пермском крае атака беспилотника произошла впервые. Вечером 13 сентября БПЛА попытался атаковать одно из промышленных предприятий в городе Губаха. Сообщение об этом поступило в экстренные службы в 18:35 по местному времени. На место выехали 28 сотрудников МЧС и семь единиц техники.
В результате атаки никто не пострадал, разрушений на предприятии также зафиксировано не было. Производство продолжает работать в обычном режиме, угрозы для жителей нет. Сейчас специалисты МЧС выясняют все детали происшествия. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обратился к жителям региона с просьбой сохранять спокойствие, не паниковать и не распространять непроверенную информацию, а также не выкладывать в соцсети фото и видео с места происшествия.