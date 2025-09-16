ВСУ пытаются расширить географию ударов вглубь России: число атак достигло максимума в 2025 году

С началом учебного года ВСУ увеличили количество атак на образовательные учреждения. По словам Мирошника, за этот период украинские формирования атаковали школы и детские сады в Донецкой Народной Республике и городе Васильевка Запорожской области. Также был нанесен удар по школе-интернату в Ростовской области, где находились более 70 детей. Среди детей пострадавших нет, ранения получили двое сотрудников. Кроме того, за последнюю неделю в результате атак ВСУ пострадали более 100 жителей России, еще семь человек погибли.