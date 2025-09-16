Горсовет Красноярска принял отставку мэра Логинова

В отношении мэра возбуждены уголовные дела по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере. Следствием установлено, что в 2018—2024 годах Логинов, последовательно замещая должности первого заместителя и главы Красноярска, получил от гендиректора коммерческой организации взятку в размере свыше 180 млн рублей. Логинову предъявлено обвинение, он был доставлен в Москву из Красноярска, где суд заключил его под стражу.