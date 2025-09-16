Жуткая смерть ростовщика в Молдове: Он давал деньги селянам под проценты — был убит односельчанином, под пытками не выдержало сердце

Трагедия в Резинском районе: односельчанин связал местного ростовщика, и тот умер от сердечного приступа.
Жуткая находка в Резинском районе: в доме села Хородиште обнаружен мёртвый мужчина со связанными руками и заклеенным ртом.
В селе Хородиште Резинского района утром 13 сентября полиция обнаружила тело 60-летнего местного жителя. Мужчина был найден в собственном доме со связанными руками, заклеенным ртом и признаками жестокого обращения.
Как сообщили правоохранители, на след трагедии вывел 55-летний односельчанин, который вскоре сам оказался главным подозреваемым.
По данным следствия, погибший занимался ростовщичеством. В ночь с четверга на пятницу злоумышленник проник к нему в дом с целью ограбления. Однако после того как связал хозяина, у мужчины случился сердечный приступ, который оказался смертельным.
Расследование продолжается.
