Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жуткая смерть ростовщика в Молдове: Он давал деньги селянам под проценты — был убит односельчанином, под пытками не выдержало сердце

Случай был зарегистрирован в населённом пункте Хородиште Резинского района.

Источник: Комсомольская правда

Трагедия в Резинском районе: односельчанин связал местного ростовщика, и тот умер от сердечного приступа.

Жуткая находка в Резинском районе: в доме села Хородиште обнаружен мёртвый мужчина со связанными руками и заклеенным ртом.

В селе Хородиште Резинского района утром 13 сентября полиция обнаружила тело 60-летнего местного жителя. Мужчина был найден в собственном доме со связанными руками, заклеенным ртом и признаками жестокого обращения.

Как сообщили правоохранители, на след трагедии вывел 55-летний односельчанин, который вскоре сам оказался главным подозреваемым.

По данным следствия, погибший занимался ростовщичеством. В ночь с четверга на пятницу злоумышленник проник к нему в дом с целью ограбления. Однако после того как связал хозяина, у мужчины случился сердечный приступ, который оказался смертельным.

Расследование продолжается.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Страшилки, ложь, угрозы, репрессии, броски на татами, грязь и оскорбления: Почему в предвыборной кампании ПАС нет ничего созидательного и обнадеживающего для Молдовы.

Прошло больше полумесяца с начала предвыборной гонки в Молдове, подводим промежуточные итоги (далее…).

ПАС пугает военными из России в аэропорту Кишинева и превращением молдаван в «пушечное мясо», если желтые на выборах проиграют: «Технически это невозможно, это электоральные уловки, не надо наводить ужас и страх в обществе» — экс-министры обороны.

Дойна Герман пугает тем, что в случае поражения «желтых» уже через сутки аэропорт Кишинева будет открыт для военных российских самолетов, а прилетевшие «загонят молдаван в окопы» и превратят в «пушечное мясо» (далее…).

Очередная уловка от ПАС: Экстрадиция Плахотнюка в Молдову может состояться уже 18 сентября — на неделю раньше, чем объявили власти.

Правящая партия пытается превратить экстрадицию Плахотнюка в «предвыборное шоу» (далее…).