Многодетные семьи Башкирии получат бесплатную юридическую помощь

В Башкирии для семей введут еще одну меру поддержки.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно о новой мере поддержки для многодетных семей Башкирии. В ходе осенней сессии депутаты Государственного Собрания — Курултая рассмотрят законопроект о расширении доступа к бесплатной юридической помощи.

Как пояснил спикер парламента Константин Толкачев, семьи с тремя и более детьми получат право на бесплатное юридическое сопровождение. Эта поддержка будет действовать до совершеннолетия старшего ребенка, а если он учится на очной форме — до 23 лет.

Также расширяется перечень ситуаций, когда можно получить помощь: теперь она будет доступна при судебных спорах об установлении или оспаривании отцовства и материнства.

