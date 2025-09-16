Многодетные семьи Башкирии получат бесплатную юридическую помощь

Стало известно о новой мере поддержки для многодетных семей Башкирии. В ходе осенней сессии депутаты Государственного Собрания — Курултая рассмотрят законопроект о расширении доступа к бесплатной юридической помощи.
Как пояснил спикер парламента Константин Толкачев, семьи с тремя и более детьми получат право на бесплатное юридическое сопровождение. Эта поддержка будет действовать до совершеннолетия старшего ребенка, а если он учится на очной форме — до 23 лет.
Также расширяется перечень ситуаций, когда можно получить помощь: теперь она будет доступна при судебных спорах об установлении или оспаривании отцовства и материнства.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.