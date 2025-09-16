Мошенники придумали новый способ обмана с налоговыми декларациями

— Как только человек начинает общение и сообщает код для якобы исправления ошибки, мошенники начинают реализовывать стандартную схему: сначала сообщают жертве, что с ее счета деньги ушли на финансирование ВСУ, в связи с чем возбуждено уголовное дело, — добавил источник.