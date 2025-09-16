Мошенники придумали новый способ обмана с налоговыми декларациями

Аферисты начали использовать при обмане двухэтапную схему с налоговыми декларациями — так они втягивают обманутых россиян в преступную деятельность. Об этом во вторник, 16 сентября, сообщили в правоохранительных органах.
Сначала самозанятым и предпринимателям звонят под видом сотрудников Федеральной налоговой службы (ФНС). Мошенники утверждают, что в налоговой декларации допущены ошибки.
— Как только человек начинает общение и сообщает код для якобы исправления ошибки, мошенники начинают реализовывать стандартную схему: сначала сообщают жертве, что с ее счета деньги ушли на финансирование ВСУ, в связи с чем возбуждено уголовное дело, — добавил источник.
Преступники принуждают своих жертв выполнять различного рода поручения: перевод денежных средств, работа курьером, передает ТАСС.
Директор по продукту Staffcop в области информационной безопасности «Контур. Эгида» Даниил Бориславский предупредил о том, что в Сети начали появляться поддельные сервисы психологической помощи. Он рассказал о новой опасной схеме мошенников.