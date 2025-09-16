Родители обвиняют медиков в смерти 14-летней дочери в Новосибирске

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту смерти 14-летней девочки в детской клинической больнице скорой помощи в начале января 2025 года. По информации издания «Прецедент», родители погибшей обвиняют медиков в ненадлежащей диагностике, считая, что из-за неправильного диагноза ребенку оказывалось неэффективное лечение.
Девочка была госпитализирована 25 декабря 2024 года с жалобами на боли в животе. Несмотря на указание родителей о проблемах с сердцем, пациентке был поставлен диагноз «острый холецистит». Состояние девочки резко ухудшилось 2 января 2025 года, после чего она была переведена в реанимацию, где вскоре скончалась.
«В правоохранительные органы я обратился, когда увидел заключение патологоанатомов. Конечно, я думаю, что дочь недообследовали изначально. По записям истории болезни видно, что не было контрольного УЗИ, например. Из-за этого получилось, что лечили не то, что надо было лечить», — утверждает в разговоре с изданием отец погибшей девочки Николай Васильевич.
Вскрытие показало, что причиной смерти стал «острый миокардит» (воспаление сердечной мышцы). Родители настаивают на том, что медики своевременно не диагностировали сердечное заболевание, что, по их мнению, и привело к трагедии.
В марте было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). В настоящее время решается вопрос о назначении судебно-медицинской экспертизы. Адвокат семьи сообщил, что следствие продолжается. Родители намерены добиться наказания для лиц, ответственных за смерть их дочери.