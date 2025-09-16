Гладков: в результате удара ВСУ погиб мирный житель Белгородской области

ВСУ регулярно осуществляют атаки на Белгородскую область. Так, накануне в селе Зозули водитель и семь пассажиров служебной «Газели» получили ранения. Все пострадавшие, среди которых один мужчина и семь женщин, были доставлены в Борисовскую центральную районную больницу. Одна из женщин находилась в критическом состоянии, у четверых — осколочные ранения и минно-взрывные травмы, у остальных — баротравмы. Автомобиль полностью сгорел.