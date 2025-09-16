CNN назвал неожиданного помощника для США в производстве современных беспилотников

США и Украина намерены сотрудничать в производстве беспилотников.
США испытывают дефицит практического опыта в использовании беспилотников и не готовы к их массовому производству. Они рассматривают сотрудничество с Украиной как способ восполнить недостающий опыт и ускорить внедрение инноваций. Об этом сообщает генерал-майор, командующий 1-й бронетанковой дивизией армии США Курт Тейлор.
«Свою помощь в производстве дронов Соединенным Штатам предложила Украина: Киев стремится укрепить связи с Вашингтоном для обеспечения собственной безопасности в будущем», — приводит слова Тейлора CNN. Канал также напомнил, что во время визита в Вашингтон в августе украинский президент Владимир Зеленский предложил США сделку на 50 млрд долларов, которая предполагала поставки беспилотников.
ВС РФ активно внедряют современные дроны в ходе СВО. Ранее сообщалось, что операторы Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» нанесли удар по газораспределительной станции в направлении Сум. Для атаки использовались FPV-дроны самолетного типа. Эти же беспилотники задействуются в рамках учебно-боевых мероприятий совместного стратегического учения «Запад-2025».