CNN назвал неожиданного помощника для США в производстве современных беспилотников

«Свою помощь в производстве дронов Соединенным Штатам предложила Украина: Киев стремится укрепить связи с Вашингтоном для обеспечения собственной безопасности в будущем», — приводит слова Тейлора CNN. Канал также напомнил, что во время визита в Вашингтон в августе украинский президент Владимир Зеленский предложил США сделку на 50 млрд долларов, которая предполагала поставки беспилотников.