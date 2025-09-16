Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

К приезду полковника Захарченко в новой колонии демонтировали тренажеры

В прошлом скандально известный сотрудник МВД Дмитрий Захарченко переведен в самую суровой (находится в районе с экстремально низкой температурой) колонию для бывших сотрудников правоохранительных органов в республике Коми.

В прошлом скандально известный сотрудник МВД Дмитрий Захарченко переведен в самую суровой (находится в районе с экстремально низкой температурой) колонию для бывших сотрудников правоохранительных органов в республике Коми. Он осваивает новую специальность — оператора сушильной установки.

Напомним, что Дмитрий Захарченко отбывал наказание в Мордовской колонии для бывших сотрудников. Неожиданно его перевели в республику Коми, которая расположена намного дальше, чем Мордовия, от Ростова, где живут родители Захарченко. Что примечательно, сам путь до нынешней колонии занял у него почти месяц. Этапировали экс-полковника на поезде с остановками в Нижнем Новгороде, Кирове, других городах.

Сейчас Захарченко находится в ИК-49, которая расположена в лесу. Периодически к ее забору подходят медведи, которых особенно много в этих краях. Сама колония живет максимально приближенной к природе жизнью, и даже отапливается углем. Захарченко приступил к обучению новой специальности на оператора сушильной установки. Речь идет о деревопроизводстве, деревозготовке, где и работают в основном осужденные этой колонией. То ли так совпало, то ли это было не случайно, но накануне приезда Захарченко в колонии демонтировали — в буквальном смысле спилили все тренажеры, которые там были в спортивном зале и которыми ИК гордилась.