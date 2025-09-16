К приезду полковника Захарченко в новой колонии демонтировали тренажеры

Сейчас Захарченко находится в ИК-49, которая расположена в лесу. Периодически к ее забору подходят медведи, которых особенно много в этих краях. Сама колония живет максимально приближенной к природе жизнью, и даже отапливается углем. Захарченко приступил к обучению новой специальности на оператора сушильной установки. Речь идет о деревопроизводстве, деревозготовке, где и работают в основном осужденные этой колонией. То ли так совпало, то ли это было не случайно, но накануне приезда Захарченко в колонии демонтировали — в буквальном смысле спилили все тренажеры, которые там были в спортивном зале и которыми ИК гордилась.