К приезду полковника Захарченко в новой колонии демонтировали тренажеры

В прошлом скандально известный сотрудник МВД Дмитрий Захарченко переведен в самую суровой (находится в районе с экстремально низкой температурой) колонию для бывших сотрудников правоохранительных органов в республике Коми. Он осваивает новую специальность — оператора сушильной установки.
Напомним, что Дмитрий Захарченко отбывал наказание в Мордовской колонии для бывших сотрудников. Неожиданно его перевели в республику Коми, которая расположена намного дальше, чем Мордовия, от Ростова, где живут родители Захарченко. Что примечательно, сам путь до нынешней колонии занял у него почти месяц. Этапировали экс-полковника на поезде с остановками в Нижнем Новгороде, Кирове, других городах.
Сейчас Захарченко находится в ИК-49, которая расположена в лесу. Периодически к ее забору подходят медведи, которых особенно много в этих краях. Сама колония живет максимально приближенной к природе жизнью, и даже отапливается углем. Захарченко приступил к обучению новой специальности на оператора сушильной установки. Речь идет о деревопроизводстве, деревозготовке, где и работают в основном осужденные этой колонией. То ли так совпало, то ли это было не случайно, но накануне приезда Захарченко в колонии демонтировали — в буквальном смысле спилили все тренажеры, которые там были в спортивном зале и которыми ИК гордилась.