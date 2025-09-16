Ричмонд
Удар был такой силы, что пассажирка вылетела из окна автомобиля

4-летняя девочка пострадала в результате ДТП в Улан-Удэ.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Улан-Удэ произошла жестокая авария с участием двух автомобилей. Как сообщили КП-Иркутск в полиции Республики Бурятия, 24-летняя водитель «Тойоты Корона Премио» выехала с прилегающей территории и нарушила правила дорожного движения.

— Девушка не предоставила преимущества в движении и столкнулась с автомобилем марки «Тойота Венза», — прокомментировали в пресс-службе полиции.

Удар был такой силы, что 4-летняя девочка, которая находилась на первом сиденьи в салоне машины нарушительницы, вылетела из окна.

Инспекторы установили, что ребёнок перевозился в автокресле, но не был пристегнут ремнем безопасности. Девочка получила травмы, ее госпитализировали в больницу.

