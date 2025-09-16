Удар был такой силы, что пассажирка вылетела из окна автомобиля

В Улан-Удэ произошла жестокая авария с участием двух автомобилей. Как сообщили КП-Иркутск в полиции Республики Бурятия, 24-летняя водитель «Тойоты Корона Премио» выехала с прилегающей территории и нарушила правила дорожного движения.