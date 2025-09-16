Появились подробности нападения на граждан Узбекистана в российском городе

По версии следствия, в ночь на 10 сентября несовершеннолетние в состоянии алкогольного опьянения без повода и причин устроили дебош на улице Хабаровской. Они повредили припаркованный автомобиль и распылили в его салоне аэрозольный баллончик. Затем напали на водителя грузовика, ворвались в круглосуточный магазин и там избили мужчину на глазах у продавца и других покупателей. Следующими жертвами нападения стал таксист и пассажир. При этом подростки агрессивно себя вели на улице, громко кричали, кидались в людей камнями и другими предметами.