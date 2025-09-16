Двух мужчин приговорили за колдовство с целью убийства президента одной страны

Тем временем разгорается яростный скандал из-за похорон предшественника и непримиримого соперника Хичилемы Эдгара Лунгу, который скончался в Южной Африке в июне. Семья Лунгу боролась с репатриацией тела для проведения государственных похорон, утверждая, что он не хотел, чтобы Хичилема присутствовал на них. Южноафриканский суд рассматривает вопрос о том, разрешить ли семье Лунгу обжаловать ранее принятое решение о том, что тело должно быть отправлено обратно в Замбию.