Двух мужчин приговорили за колдовство с целью убийства президента одной страны

Двое мужчин признаны виновными в заговоре с целью убийства президента Замбии с помощью колдовства. Приговор вынесен на фоне растущей критики главы африканской республики Хакаинде Хичилемы за подавление политической оппозиции.
В Замбии двое мужчин были осуждены за планирование использования колдовства для убийства президента Хакаинде Хичилемы, пишет The Guardian.
Леонард Фири, деревенский староста, и Джастен Мабулессе Кандунде, гражданин Мозамбика, были арестованы в декабре после того, как уборщица сообщила, что слышала странные звуки. Власти заявили, что у подозреваемых был обнаружен живой хамелеон и другие «разнообразные амулеты», в том числе красная ткань, неопознанный белый порошок и хвост некоего животного.
«Мотивом преступления было убийство главы государства», — заявил мировой судья Файн Маямбу в своем постановлении в суде Лусаки. «Осужденные были врагами не только главы государства, но и всех жителей Замбии».
Мужчины были приговорены к двум годам тюремного заключения с каторжными работами.
Обвинение заявило, что они были наняты братом оппозиционного депутата Эммануэля «Джей Джей» Банды, который предстал перед судом за грабеж, покушение на убийство и побег из-под стражи.
Обвинительный приговор, вынесенный в соответствии с британским законом колониальной эпохи, криминализирующим так называемое колдовство, был вынесен в связи с тем, что Хичилема столкнулся с растущей критикой за подавление свободы слова и политической оппозиции, отмечает The Guardian.
Хичилема использует суды для подавления своих оппонентов, назначает союзников в избирательную комиссию и «переписывает конституционные нормы» в своих интересах перед национальными выборами в следующем году, заявил старший преподаватель Стелленбосского университета Сишува Сишува в колонке для южноафриканской газеты Mail & Guardian.
В своем ежегодном докладе о правах человека в мире за 2024 год международная правозащитная организация отмечает: «Администрация президента Хакаинде Хичилемы все чаще проявляла тенденции к авторитаризму. Власти преследовали и запугивали журналистов, молодежных активистов и лидеров политической оппозиции за выражение несогласия или критику правительства».
Тем временем разгорается яростный скандал из-за похорон предшественника и непримиримого соперника Хичилемы Эдгара Лунгу, который скончался в Южной Африке в июне. Семья Лунгу боролась с репатриацией тела для проведения государственных похорон, утверждая, что он не хотел, чтобы Хичилема присутствовал на них. Южноафриканский суд рассматривает вопрос о том, разрешить ли семье Лунгу обжаловать ранее принятое решение о том, что тело должно быть отправлено обратно в Замбию.
Обвинения в колдовстве не редкость в политике Замбии, комментирует The Guardian. На фоне судебного разбирательства по поводу похорон Лунгу ходили слухи, что Хичилема хочет использовать тело в оккультных целях.
«Лично я не верю в колдовство, никогда не верил в колдовство как личность, как семьянин, как христианин», — сказал Хичилема журналистке Мартине Деннис в прошлом месяце, когда его спросили об обвинениях в ее подкасте «Африка здесь и сейчас».
Однако многие жители Замбии утверждают, что традиционные духовные верования не должны быть криминализированы. «Я ненавижу этот колониальный законодательный акт, который пытается объявить вне закона практику, которой он не понимает», — сказал Associated Press Ганханани Мойо, преподаватель культурного наследия в Университете Замбии.