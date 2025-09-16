Водитель сгорел в попавшем в ДТП автомобиле в Алматинской области

«По факту ДТП, имевшего место в ночь 15 сентября на 147 км автодороги Алматы-Шелек-Хоргос сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело. По предворительным данным водитель автомабиля марки Чанган допустил столкновение с прицепом грузового автотранспорта Volvo, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП легковой транспорт сгорел, водитель от полученных травм и ожогов скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.