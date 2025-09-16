Ричмонд
В ДТП под Вилейкой с участием микроавтобуса пострадали восемь человек

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП под Вилейкой с участием микроавтобуса пострадали восемь человек. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Источник: МВД

Вчера около девяти вечера 25-летний минчанин, двигаясь на автомобиле UAZ в сцепке с прицепом вблизи Вилейки, по предварительной информации, допустил занос прицепа и совершил касательное столкновение со встречным микроавтобусом Peugeot.

От удара последний съехал в кювет и врезался в дерево.

В Peugeot находились 15 пассажиров — работники одного из предприятий Минского района, восемь из которых госпитализированы с различными травмами.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, МЧС, медики, следственно-оперативная группа.