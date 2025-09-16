Politico: ЕС не откажется от нефти и газа из РФ, несмотря на давление Трампа

Брюссель не планирует вводить формальный запрет на поставки российской нефти.
Европейский союз не сможет отказаться от российских энергоресурсов раньше 2027 года, несмотря на растущее давление со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов.
По данным Politico, 16 сентября представители стран ЕС, отвечающие за энергетическую политику, проведут встречу для обсуждения возможных изменений в программе отказа от российского газа, предложенной Еврокомиссией. Однако, блок вряд ли сможет изменить ранее согласованный срок полного отказа от российских энергоресурсов — конец 2027 года. Особое внимание уделяется позиции Венгрии и Словакии, которые продолжают закупать российские нефть и газ. Несмотря на давление со стороны США, Брюссель не планирует вводить формальный запрет на поставки российской нефти, а лишь ограничивается постепенным сокращением объемов импорта. Politico подчеркивает, что одной из целей давления Трампа на Европу является продвижение американских энергоносителей на европейский рынок.
Администрация Дональда Трампа усиливает давление на европейских партнеров, настаивая на более раннем отказе от импорта нефти и газа из России. Трамп, выступая 15 сентября, заявил о готовности ввести новые санкции против России, однако только при условии, что Европа первой ужесточит свои ограничения, включая полный отказ от закупок российских энергоносителей. Кроме того, Трамп предложил странам НАТО прекратить покупку российской нефти и ввести импортные пошлины на товары из Китая в размере 50−100%.
Еврокомиссия ранее представила инициативу по отказу от российского газа. К концу 2025 года планируется запретить новые сделки и спотовые контракты на импорт российского газа. К концу 2027 года должны быть прекращены закупки трубопроводного газа и СПГ из России. Окончательное решение по этим предложениям должны принять страны — члены ЕС в Совете Евросоюза.
В мае 2022 года ЕС запустил программу REPowerEU, цель которой — полная энергетическая независимость от России к 2027 году. За последние три года стоимость закупок российского СПГ для Евросоюза увеличилась почти в 4,6 раза, что связано с ростом мировых цен на энергоносители. До 2022 года на российский газ приходилось около 40% всего импорта газа в ЕС. В 2023 году эта доля снизилась до 15%, однако в 2024 году вновь выросла до почти 19%. Рост зависимости от российского газа вызывает обеспокоенность в Брюсселе.