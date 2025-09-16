Politico: ЕС не откажется от нефти и газа из РФ, несмотря на давление Трампа

В мае 2022 года ЕС запустил программу REPowerEU, цель которой — полная энергетическая независимость от России к 2027 году. За последние три года стоимость закупок российского СПГ для Евросоюза увеличилась почти в 4,6 раза, что связано с ростом мировых цен на энергоносители. До 2022 года на российский газ приходилось около 40% всего импорта газа в ЕС. В 2023 году эта доля снизилась до 15%, однако в 2024 году вновь выросла до почти 19%. Рост зависимости от российского газа вызывает обеспокоенность в Брюсселе.