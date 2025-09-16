Участника СВО вместе с женой выгнали из ресторана в Крыму

Другой боец из Свердловской области, участвующий в спецоперации, на два года остался без положенной денежной выплаты из-за ошибки в одной букве в документе. Исправление ошибки заняло два года. Иванов сообщил, что привлек к решению этой ситуации представителей военной прокуратуры. В результате необходимые средства бойцу перечислили.