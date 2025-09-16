Ричмонд
Участника СВО вместе с женой выгнали из ресторана в Крыму

В крымской Керчи участника спецоперации выгнали из ресторана вместе с женой из-за того, что он зашел в заведение в форме. Об этом сообщил Telegram-канал «Аргументы недели».

По данным источника, мужчина собирался отметить вместе с супругой День города в одном из местных ресторанов, однако менеджеры отказались его обслуживать.

Спустя время их попросили покинуть заведение из-за того, что гость пришел в военной форме. Авторы материала отмечают, что военный был трезвым и вел себя спокойно.

Мужчина обратился в полицию: там выяснилось, что городская администрация распорядилась не пускать военнослужащих в развлекательные заведения из-за формы, говорится в публикации.

Ранее депутат Государственной думы Максим Иванов заявил, что один из российских банков лишил страховых выплат дочь погибшего участника специальной военной операции на Украине.

Другой боец из Свердловской области, участвующий в спецоперации, на два года остался без положенной денежной выплаты из-за ошибки в одной букве в документе. Исправление ошибки заняло два года. Иванов сообщил, что привлек к решению этой ситуации представителей военной прокуратуры. В результате необходимые средства бойцу перечислили.