В Белгородской области в результате удара FPV-дрона погиб мужчина

В селе Лозовое Белгородского района пострадал мужчина, который получил серьёзные травмы из-за удара FPV-дрона. Его доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, где врачи приложили все усилия для спасения его жизни. Однако последствия полученных ранений оказались несовместимыми с жизнью, добавил губернатор.