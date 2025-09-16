Ричмонд
В Белгородской области в результате удара FPV-дрона погиб мужчина

ВСУ атаковали село Лозовое Белгородского района.

Источник: Аргументы и факты

В результате очередного террористического удара со стороны ВСУ погиб мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В селе Лозовое Белгородского района пострадал мужчина, который получил серьёзные травмы из-за удара FPV-дрона. Его доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, где врачи приложили все усилия для спасения его жизни. Однако последствия полученных ранений оказались несовместимыми с жизнью, добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Белгород с помощью беспилотников. Атаке в очередной раз подверглось здание правительства Белгородской области.