Рубио: Трамп может решить, что достичь урегулирования на Украине невозможно

«В какой-то момент президент [Трамп] может прийти к выводу, что это невозможно. Он еще не дошел до этого, но может дойти. Но, знаете, он действительно готов сделать все необходимое. Есть способ положить конец этой войне. Он просто хочет, чтобы она закончилась», — заявил Рубио. Его слова приводит ТАСС. Госсекретарь также отметил, что сейчас Вашингтон тесно сотрудничает со своим партнерами в Европе относительно гарантий безопасности для Украины и возможных условий мирного соглашения.