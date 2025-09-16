Рубио: Трамп может решить, что достичь урегулирования на Украине невозможно

Рубио заявил, что Вашингтон сейчас прикладывает все усилия для завершения конфликта на Украине.
Президент США Дональд Трамп может прийти к выводу о невозможности достижения урегулирования конфликта на Украине, но пока он делает все возможное, чтобы его завершить. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом из Тель-Авива в Доху.
«В какой-то момент президент [Трамп] может прийти к выводу, что это невозможно. Он еще не дошел до этого, но может дойти. Но, знаете, он действительно готов сделать все необходимое. Есть способ положить конец этой войне. Он просто хочет, чтобы она закончилась», — заявил Рубио. Его слова приводит ТАСС. Госсекретарь также отметил, что сейчас Вашингтон тесно сотрудничает со своим партнерами в Европе относительно гарантий безопасности для Украины и возможных условий мирного соглашения.
Кроме того, Рубио добавил, что администрация США надеется избежать ситуации, при которой Вашингтон прекратит посредничество в переговорах по Украине и введет новые санкции против России. В случае отказа от участия США в мирном процессе, по мнению госсекретаря, в мире не останется других реальных посредников. Рубио добавил, что Белый дом рассматривает любые пути для достижения урегулирования, но не исключает возможности пересмотра своей позиции, если дипломатические усилия окажутся безрезультатными.
Ранее аналитики и источники в дипломатических кругах сообщали, что США планируют оказать давление на Украину для ускорения переговоров с Россией. По их данным, американский лидер располагает целым арсеналом средств воздействия на Киев, включая возможные экономические ограничения, персональные санкции и раскрытие информации о коррупции среди украинских чиновников. Кроме того, ключевым препятствием для заключения мирных соглашений остается вопрос легитимности украинской власти после истечения полномочий президента Владимира Зеленского в мае 2024 года.