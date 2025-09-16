Восемь пассажиров микроавтобуса пострадали в ДТП под Минском

ДТП случилось вблизи города Вилейка, вечером понедельника, 15 сентября, около 21.00. По предварительной информации, 25-летний минчанин, двигаясь на автомобиле UAZ с прицепом, во время маневра допустил занос прицепа. И тот по касательной задел двигавшийся по встречной полосе микроавтобус Peugeot с 15 пассажирами — сотрудниками одного из предприятий Минской области. От удара микроавтобус съехал в кювет и врезался в дерево.