Восемь пассажиров микроавтобуса пострадали в ДТП под Минском

В Минской области легковушка врезалась в микроавтобус, пострадлали восемь человек.

Источник: Комсомольская правда

Восемь пассажиров микроавтобуса пострадали в ДТП под Минском. Об этом сообщает телеграм-канал УВД Минского облисполкома «Милиция Минщины».

ДТП случилось вблизи города Вилейка, вечером понедельника, 15 сентября, около 21.00. По предварительной информации, 25-летний минчанин, двигаясь на автомобиле UAZ с прицепом, во время маневра допустил занос прицепа. И тот по касательной задел двигавшийся по встречной полосе микроавтобус Peugeot с 15 пассажирами — сотрудниками одного из предприятий Минской области. От удара микроавтобус съехал в кювет и врезался в дерево.

Прицеп по касательной задел двигавшийся по встречной полосе микроавтобус Peugeot с 15 пассажирами. Фото: МВД Беларуси.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили восемь человек. Все они были госпитализированы.

«На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, МЧС, медики, следственно-оперативная группа», — сообщили в милиции.

Ранее СК назвал виновника ДТП в Глубокском районе, где погибла семья из трех человек: «Водитель кроссовера выехал на встречку».

Также мы сообщали, что Лукашенко заявил о необходимости создания единого рынка газа России и Беларуси.

А еще глава ГТК сказал, что Беларусь готова оперативно восстановить работу пунктов пропуска на границе.

От удара микроавтобус, в котором находились 15 пассажиров, съехал в кювет и врезался в дерево. Фото: МВД Беларуси.