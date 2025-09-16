В Ростехе заявили об эффективности ракеты Х-39 против любых целей

Разработанная Ростехом ракета Х-39 оснащена современной системой управления, которая позволяет оператору вертолета выбирать оптимальный ракурс и точку попадания в цель. Такое решение обеспечивает возможность точечного поражения уязвимых частей объектов противника. В ходе наведения с борта вертолета оператор получает высококачественное изображение с головки самонаведения ракеты как в видимом, так и в инфракрасном диапазоне. Это позволяет корректировать траекторию полета и выбирать наиболее уязвимые места цели непосредственно в ходе выполнения боевой задачи.