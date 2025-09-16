В Ростехе заявили об эффективности ракеты Х-39 против любых целей

Разработанная Ростехом ракета Х-39 оснащена современной системой управления.
Легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) Х-39 показывает высокую эффективность. Об этом сообщили в пресс-службе государственной корпорации Ростех.
«Х-39 демонстрирует преимущество тонкой настройки в реальном времени траектории полета ракеты к цели. Это повышает эффективность поражения сложных целей, в том числе движущихся», — говорится в сообщении пресс-службы. Благодаря такой функциональности, ракета способна поражать как отдельные единицы бронетехники, так и хорошо защищенные сооружения.
Разработанная Ростехом ракета Х-39 оснащена современной системой управления, которая позволяет оператору вертолета выбирать оптимальный ракурс и точку попадания в цель. Такое решение обеспечивает возможность точечного поражения уязвимых частей объектов противника. В ходе наведения с борта вертолета оператор получает высококачественное изображение с головки самонаведения ракеты как в видимом, так и в инфракрасном диапазоне. Это позволяет корректировать траекторию полета и выбирать наиболее уязвимые места цели непосредственно в ходе выполнения боевой задачи.
Одним из ярких примеров эффективности ракеты стало уничтожение пункта управления беспилотниками ВСУ. Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой запечатлен момент точного попадания Х-39 в стык перекрытия и фасада здания. Средства объективного контроля зафиксировали разрушение практически целого этажа объекта.
На сегодняшний день ракеты Х-39 применяются ударными вертолетами Ми-28Н и Ка-52. Эти машины широко используются в составе ВКС России и зарекомендовали себя как эффективные средства огневой поддержки на поле боя. Легкая многоцелевая управляемая ракета Х-39, ранее известная под обозначением «Изделие 305», была официально принята на вооружение ВКС России в 2022 году.