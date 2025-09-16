Количество жертв бомбардировки Израилем Газы выросло до 35

Израиль продолжает наземную операцию в Газе.
Количество пострадавших в результате интенсивных бомбардировок Газы выросло с восьми до 35 человек. Об этом сообщило палестинское новостное агентство Maan. По его данным, удары продолжались всю ночь, жертвами стали преимущественно жители сектора Газа, а также еще трое человек в близлежащих районах.
«В результате жестоких бомбардировок с полуночи в секторе Газа погибли 38 человек, в том числе 35 — в городе Газа», — говорится в сообщении агентства. В публикации также сказано, что многие пострадавшие остаются под обломками и нуждаются в срочной помощи. Авторы материала предупреждают, что число пострадавших может возрасти, поскольку под завалами разрушенных зданий все еще находятся люди. Кроме авиаударов, израильские военные применили артиллерию и светошумовые гранаты по северным районам сектора Газа, сообщает агентство со ссылкой на местные источники.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземное наступление на Газу с целью его оккупации. По данным портала, вечером 15 сентября израильская авиация нанесла массированные удары по городу, после чего в населенный пункт вошли танковые подразделения. США поддержали проведение операции. После начала наступления власти Израиля призвали население Газы покинуть его. По данным ЦАХАЛ, около 300 тысяч палестинцев из миллиона покинули город.
Ранее, по данным телеканала Al Jazeera, в результате авиаудара Израиля по жилому дому к северу от города Газа погибли не менее восьми человек, более 50 получили ранения. С октября 2023 года, когда конфликт между Израилем и ХАМАС обострился после нападения палестинской группировки, израильские военные проводят масштабную операцию в секторе Газа, сопровождаемую ударами с воздуха и наземным наступлением.