Количество жертв бомбардировки Израилем Газы выросло до 35

«В результате жестоких бомбардировок с полуночи в секторе Газа погибли 38 человек, в том числе 35 — в городе Газа», — говорится в сообщении агентства. В публикации также сказано, что многие пострадавшие остаются под обломками и нуждаются в срочной помощи. Авторы материала предупреждают, что число пострадавших может возрасти, поскольку под завалами разрушенных зданий все еще находятся люди. Кроме авиаударов, израильские военные применили артиллерию и светошумовые гранаты по северным районам сектора Газа, сообщает агентство со ссылкой на местные источники.