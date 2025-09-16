Подросток арестован после смерти зарезанного 15-летнего мальчика

Подросток арестован в Великобритании после того, как 15-летний мальчик был зарезана насмерть в Манчестере. Еще один 15-летний тинейджер был арестован и остается под стражей, в то время как в соответствии с законом действуют полномочия, позволяющие сотрудникам полиции останавливать и обыскивать людей.
Подросток был арестован по подозрению в убийстве после того, как в манчестерском районе Мосс-Сайд был зарезан 15-летний подросток, передает Sky News.
Жертва была найдена с ножевыми ранениями рано вечером в понедельник после «беспорядков» с участием «нескольких человек», сообщила полиция Большого Манчестера.
Еще один 15-летний подросток был арестован и остается под стражей, отмечает Sky News.
Главный суперинтендант Дэвид Миниэй из округа Сити оф Манчестер назвал инцидент «ужасающим актом».
«Мы думаем о семье и друзьях жертвы после этого трагического и огорчительного инцидента, и наши специально обученные сотрудники будут поддерживать их в это трудное время, — сказал он. — Мы по-прежнему стремимся предоставить семье жертвы ответы, которых они заслуживают».
Между тем, мать шестилетней британской девочки, погибшей в результате прошлогоднего нападения в Саутпорте, говорит, что потеря дочери стала для нее «непоправимым ударом».
Лорен Кинг, мать шестилетней малышки Бебе, рассказала в ходе расследования этого злодеяния о том, что произошло с ней в июле прошлого года. Она услышала от своего мужа по телефону, что «какой-то мужчина вошел в танцевальный класс с ножом и что они не могли найти Бебе».
За этим последовали «часы хождения по кругу на сильной жаре, не зная, жива она или нет, моля Бога, чтобы она была жива».
Кинг добавила: «Затем, когда мне публично, на углу улицы, сказали, что мой ребенок мертв. Такие моменты не может разрешить никакая терапия».
Бебе, по ее словам, была «невероятной. Я знаю, что родителям легко так говорить, но я действительно никогда не встречала такого ребенка, как она. В ней была такая искра, такое сияние. Я смотрела на нее и думала: “Не могу поверить, что ты моя дочь. Не могу поверить, что я тебя создала”.
Бебе, Элси Дот Стэнкомб, которой было семь лет, и девятилетняя Элис да Силва Агиар были убиты, когда молодой парень Аксель Рудакубана нанес им ножевые ранения на уроке танцев, посвященном Тейлор Свифт, 29 июля 2024 года.
Мать Элси, Дженни Стэнкомб, рассказала в ходе расследования: «В тот день мы потеряли все. И мне нужно понять, как это произошло».
Родители девочек дали показания в ходе расследования в Саутпорте в мэрии Ливерпуля в понедельник, где мать Элси добавила: «Мы одна из трех семей, которые заплатили самую высокую цену за тот день».
Находясь рядом со своим мужем Дэвидом, Дженни Стэнкомб вспоминала день, когда произошло поножовщина, когда ей позвонили и сообщили, что на девочек в танцевальном классе напали. Пара бросилась на место происшествия и искала свою дочь среди раненых детей снаружи, пока им не сказали, что девочка, соответствующая ее описанию, все еще находится внутри и «не выбралась».
Безутешная мать говорит: «Правда в том, что произошедшее было не просто “преступлением с применением ножа”. Проблема гораздо глубже, чем просто использованное оружие. Речь идет о первопричинах, стремлении, намерении и серии неудач, которые позволили этому случиться. В тот день мы потеряли все. И мне нужно понять, как это произошло.».