Подросток арестован после смерти зарезанного 15-летнего мальчика

Бебе, по ее словам, была «невероятной. Я знаю, что родителям легко так говорить, но я действительно никогда не встречала такого ребенка, как она. В ней была такая искра, такое сияние. Я смотрела на нее и думала: “Не могу поверить, что ты моя дочь. Не могу поверить, что я тебя создала”.