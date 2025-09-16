ФСБ задержала в Новосибирске женщину за причастность к диверсии на Транссибе

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Новосибирске женщину, причастную к диверсии на Транссибирской магистрали в Забайкалье по заданию спецслужб Украины.
Силовики задержали россиянку 1974 года рождения. По данным ФСБ, в августе 2025 года она изготовила самодельную бомбу, заложила ее на железнодорожных путях и привела в действие.
— Момент взрыва она зафиксировала на камеру мобильного телефона и направила запись в качестве отчета куратору для получения вознаграждения, — цитирует силовиков ТАСС.
До этого в Москве осудили супружескую пару за госизмену. Мужчина и его жена собирали и передавали сведения о военных объектах в столице и Подмосковье представителю Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР). Фигурантам назначили наказание в виде лишения свободы сроком до 17 лет. Также их обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.
Ранее трое несовершеннолетних в возрасте 15, 16 и 17 лет собирались установить бомбу на проходной предприятия в Ижевске. Отмечается, что подростки могли быть завербованы спецслужбами Украины.