Ричмонд
+18°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ задержала в Новосибирске женщину за причастность к диверсии на Транссибе

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Новосибирске женщину, причастную к диверсии на Транссибирской магистрали в Забайкалье по заданию спецслужб Украины.

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Новосибирске женщину, причастную к диверсии на Транссибирской магистрали в Забайкалье по заданию спецслужб Украины.

Силовики задержали россиянку 1974 года рождения. По данным ФСБ, в августе 2025 года она изготовила самодельную бомбу, заложила ее на железнодорожных путях и привела в действие.

— Момент взрыва она зафиксировала на камеру мобильного телефона и направила запись в качестве отчета куратору для получения вознаграждения, — цитирует силовиков ТАСС.

До этого в Москве осудили супружескую пару за госизмену. Мужчина и его жена собирали и передавали сведения о военных объектах в столице и Подмосковье представителю Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР). Фигурантам назначили наказание в виде лишения свободы сроком до 17 лет. Также их обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее трое несовершеннолетних в возрасте 15, 16 и 17 лет собирались установить бомбу на проходной предприятия в Ижевске. Отмечается, что подростки могли быть завербованы спецслужбами Украины.