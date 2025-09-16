ФСБ задержала в Новосибирске женщину за причастность к диверсии на Транссибе

До этого в Москве осудили супружескую пару за госизмену. Мужчина и его жена собирали и передавали сведения о военных объектах в столице и Подмосковье представителю Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР). Фигурантам назначили наказание в виде лишения свободы сроком до 17 лет. Также их обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.