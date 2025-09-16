Ричмонд
Три человека погибли в страшном ДТП с фурой на трассе М-5 в Самарской области

Фура с арбузами наехала на легковушку под Сызранью 16 сентября.

Источник: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Утром 16 сентября, около 08.50 на трассе М-5 в Самарской области произошло жуткое ДТП. По данным ГУ МВД России по Самарской области, в Сызранском районе большегруз наехал на стоящую легковушку LADA Largus.

— Известно о трех погибших. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, — прокомментировала пресс-служба регионального МВД.

На месте ДТП также работали медики, пожарные-спасатели ПСО № 47. По данным ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», фура везла арбузы.

После смертельного ДТП началась доследственная проверка. Ее ход будет контролировать прокуратура.

Летом на участке трассы М-5 в Сызранском районе в аварии погибла семья из Саратова.