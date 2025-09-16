Три человека погибли в страшном ДТП с фурой на трассе М-5 в Самарской области

Утром 16 сентября, около 08.50 на трассе М-5 в Самарской области произошло жуткое ДТП. По данным ГУ МВД России по Самарской области, в Сызранском районе большегруз наехал на стоящую легковушку LADA Largus.
— Известно о трех погибших. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, — прокомментировала пресс-служба регионального МВД.
На месте ДТП также работали медики, пожарные-спасатели ПСО № 47. По данным ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», фура везла арбузы.
После смертельного ДТП началась доследственная проверка. Ее ход будет контролировать прокуратура.
Летом на участке трассы М-5 в Сызранском районе в аварии погибла семья из Саратова.