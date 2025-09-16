Пожар в Купчино случился из-за поджога. Владелица авто увидела за дымом мужа

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 16 сентября, полыхавший напротив дома № 48 на Будапештской улице автомобиль «КИА» принадлежит 40-летней женщине. По данным ведомства, машина выгорела частично в результате поджога. Полицейские установили, что неизвестный вылил на автомобиль горючее около десяти часов вечера и скрылся.