Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар в Купчино случился из-за поджога. Владелица авто увидела за дымом мужа

Ночной пожар во Фрунзенском районе Петербурга оказался поджогом. У хозяйки сгоревшей машины есть подозреваемый — его проверяют на причастность.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 16 сентября, полыхавший напротив дома № 48 на Будапештской улице автомобиль «КИА» принадлежит 40-летней женщине. По данным ведомства, машина выгорела частично в результате поджога. Полицейские установили, что неизвестный вылил на автомобиль горючее около десяти часов вечера и скрылся.

Владелица указала сотрудникам на мужа: по её мнению, именно после его манипуляций вспыхнуло пламя. 41-летнего мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«КИА» тушили силами десяти пожарных. Охваченный огнём автомобиль показывал читатель «Фонтанки».