Задержана россиянка, подозреваемая в диверсии на участке Транссиба

В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали россиянку, подозреваемую в диверсии на участке Транссибирской магистрали в Забайкальском крае. По данным ведомства, женщина 1974 года рождения действовала по заданию украинских спецслужб. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РФ (диверсия), она заключена под стражу.

Сотрудники ФСБ задержали женщину, которая в августе взорвала ж/д пути.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Новосибирске задержана гражданка России, 1974 года рождения, причастная к совершению диверсии на участке Транссибирской магистрали в Забайкальском крае по заданию украинских спецслужб», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. Его приводит РИА Новости.

По информации ведомства, подозреваемая изготовила самодельное взрывное устройство и установила его на железнодорожных путях в августе. Она сняла момент взрыва на видео и отправила запись куратору для получения вознаграждения. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 281 УК РФ (диверсия). Сейчас задержанная находится в СИЗО. В данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления и возможные признаки других составов, в том числе госизмена и незаконное изготовление взрывчатки. Ей может грозить до двадцати лет лет лишения свободы.

Ранее в Донецке сотрудники ФСБ задержали россиянина, который, по поручению СБУ создавал тайники с взрывчатыми веществами на кладбищах для диверсий против объектов критической инфраструктуры. Подозреваемый собирал информацию о важных объектах и размещал компоненты самодельных взрывных устройств в скрытых схронах. При задержании у него были изъяты электродетонаторы, пластичная взрывчатка и устройства для дистанционного подрыва. По факту произошедшего Следственный Комитет возбудил уголовные дела о госизмене и незаконном обороте взрывчатых веществ.