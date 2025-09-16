Задержана россиянка, подозреваемая в диверсии на участке Транссиба

По информации ведомства, подозреваемая изготовила самодельное взрывное устройство и установила его на железнодорожных путях в августе. Она сняла момент взрыва на видео и отправила запись куратору для получения вознаграждения. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 281 УК РФ (диверсия). Сейчас задержанная находится в СИЗО. В данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления и возможные признаки других составов, в том числе госизмена и незаконное изготовление взрывчатки. Ей может грозить до двадцати лет лет лишения свободы.