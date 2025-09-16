ФСБ задержала в Новосибирске подозреваемую в диверсии на Транссибе

По данным ФСБ, в августе 2025 года задержанная получила инструкции от агента украинских спецслужб и по ним изготовила самодельное взрывное устройство (СВУ). После этого женщина заложила СВУ на железнодорожных путях и привела его в действие. Момент взрыва она сняла на видео и направила «куратору» для получения оплаты.