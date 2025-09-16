Студентка из Сибая представит Башкортостан на конкурсе «Мисс Россия»

На престижном конкурсе «Мисс Россия» Башкирию представляет 18-летняя Элиза Сулейманова. Девушка из Сибая, ставшая победительницей регионального отбора «Мисс Башкортостан-2025», будет бороться за национальный титул в Москве.
Студентка третьего курса Финансового университета при Правительстве РФ уже более пяти лет готовится в уфимском модельном агентстве. Руководитель агентства Линара Тагирова отмечает, что «Элиза проявляет активность во всех республиканских событиях, отличается ответственностью и настойчивостью». К подготовке присоединились прошлые победительницы международных конкурсов красоты Альбина Усманова и Земфира Байдавлетова.
В мероприятии участвуют 50 финалисток из разных регионов страны. Для них организована насыщенная программа: профессиональные мастер-классы, фотосессии, тренировки и культурные мероприятия.
