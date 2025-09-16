Студентка из Сибая представит Башкортостан на конкурсе «Мисс Россия»

Студентка третьего курса Финансового университета при Правительстве РФ уже более пяти лет готовится в уфимском модельном агентстве. Руководитель агентства Линара Тагирова отмечает, что «Элиза проявляет активность во всех республиканских событиях, отличается ответственностью и настойчивостью». К подготовке присоединились прошлые победительницы международных конкурсов красоты Альбина Усманова и Земфира Байдавлетова.