«Самый забытый теракт»: кто и зачем взорвал жилой дом в Волгодонске в 1999 году

— Говорят, холодно было, а я ничего не чувствовала. Я была в сознании, но ничего не видела. Помню только детское платье, колышущееся на высоком дереве. Все остальное — шум: сирены спасательных машин, людские крики и стоны, какой-то общий гул. Столько людей вокруг, и никто ничего не понимает, — рассказала одна из потерпевших.