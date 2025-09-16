«Самый забытый теракт»: кто и зачем взорвал жилой дом в Волгодонске в 1999 году

Ровно 26 лет назад, 16 сентября 1999 года, в городе Волгодонске произошла трагедия, которую называют «самым забытым терактом». Возле жилого дома взорвался грузовик, в результате погибли 19 человек, еще сотни пострадали. Это был четвертый теракт за 1,5 недели. История этой трагедии — в материале «Вечерней Москвы».
Как произошел взрыв.
Около 6:00 во дворе жилого квартала в городе Волгодонске (Ростовская область) взорвался грузовик ГАЗ-53. В результате у девятиэтажного дома на Октябрьском шоссе, возле которого стоял автомобиль, был полностью разрушен фасад, часть перекрытий и лестничных проемов обвалились.
Жители дома стали выбегать на улицу в одних пижамах. Многие были в крови и ужасной панике.
— Говорят, холодно было, а я ничего не чувствовала. Я была в сознании, но ничего не видела. Помню только детское платье, колышущееся на высоком дереве. Все остальное — шум: сирены спасательных машин, людские крики и стоны, какой-то общий гул. Столько людей вокруг, и никто ничего не понимает, — рассказала одна из потерпевших.
Жертвы теракта.
Под обломками дома погибли 18 человек. Еще один потерпевший позднее умер в больнице.
По степени разрушений этот теракт на тот момент считался самым масштабным в стране. Взрывная волна задела еще как минимум 37 жилых домов, отделение милиции, две школы, детский сад и здание библиотеки.
Во многих зданиях были выбиты окна. Всего потерпевшими от теракта признали около 16 тысяч человек, что на тот момент было около 10 процентов всего населения Волгодонска.
Позднее специалисты, расследовавшие этот теракт, выяснили, что взрыв мог унести еще больше жизней. Но людей спасла специально разработанная сейсмоустойчивая конструкция домов, которые были в эпицентре. Благодаря этому несущие стены остались целыми.
Кому принадлежал взорванный грузовик.
Владельца взорвавшегося грузовика быстро нашли — им оказался местный житель, уроженец Азербайджана Аббаскули Искендеров. Однако он заявил, что ничего не знал о взрывчатке.
По словам Искендерова, за несколько дней до трагедии он познакомился на стоянке автотранспорта с тремя мужчинами, уроженцами Северного Кавказа. Они заявили, что привезли в Волгодонск 10 тонн картошки и планируют ее продать. Затем новые знакомые предложили Искендерову выкупить его грузовик за 300 долларов.
Мужчина согласился. Затем преступники нагрузили машину мешками с якобы картошкой и попросили еще за две тысячи рублей перегнать автомобиль к своему дому и последить за ним до утра. Вечером того же дня грузовик уже стоял у подъезда. Искендеров некоторое время сидел в салоне, но потом мужчине стало холодно, и он отправился домой.
А спустя буквально несколько минут произошел взрыв. Как оказалось, грузовик был набит вовсе не картошкой, а взрывчаткой весом более двух тонн.
Кто организовал теракт.
Взрыв в Волгодонске стал частью серии терактов, которые происходили в разных городах России в течение 1,5 недели. Сначала 4 сентября заминированный грузовик взорвался в Буйнакске (Дагестан), 8 и 13 сентября взрывы прогремели в двух жилых домах в Москве. В общей сложности жертвами террористов стали около 500 человек.
Усама бен Ладен: кем он был, какие теракты устроил и как его убили.
В апреле 2003 года Генпрокуратура России завершила расследование серии взрывов и пришла к выводу, что их устроила одна группировка. Главными организаторами посчитали арабских террористов Амира ибн аль-Хаттаба и Абу Умара. По версии следствия, именно они изготовили более 14 тонн взрывчатки и привезли ее в Россию.
Позднее оба террориста были ликвидированы. Аль-Хаттаба убили в Чечне в 2002 году — он получил отравленное письмо и скончался пару дней спустя. Абу Умар погиб во время бомбардировки Сирии. Удар нанесла коалиция, возглавляемая войсками США.
Памятник и «забытые жертвы».
Спустя год после теракта в Волгодонске установили мемориал в память о погибших — стелу с именами жертв и каменную фигуру скорбящей женщины. Вокруг обустроили Сквер памяти.
Люди, пострадавшие в результате теракта, считают, что «о них все забыли». По словам одной из местных жительниц, при взрыве она получила серьезную черепно-мозговую травму и контузию, но ей диагностировали лишь легкое увечье. Женщина создала общественную организацию «Волга-Дон», которая помогает жертвам этого и других терактов.
Как выглядит «Крокус Сити Холл» после теракта и будут ли его восстанавливать.
— Про нас никто не знает. В некоторых федеральных СМИ до сих пор ходит информация, что у нас 310 пострадавших. В то время как их больше 15 тысяч! 19 погибших — это, по сравнению с другими терактами, не так много. Самый забытый теракт, — приводит слова потерпевшей «Газета.ру».
Другой жуткий теракт произошел 1 сентября 2004 года в Беслане. Террористы захватили школу, где проходила торжественная линейка, и несколько дней удерживали детей и их родителей. В результате погибли 330 человек.
Организатором теракта в Беслане был чеченец Шамиль Басаев, которого также называли «боевиком номер один». Этот же террорист 23 октября 2002 года захватил зрителей мюзикла «Норд-Ост» в театральном центре на Дубровке. По одним данным, в результате погибли 130 человек, по другим — 140.