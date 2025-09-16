ФСБ задержала в Новосибирске женщину за диверсию на Транссибе по заданию Украины

В августе подозреваемая изготовила из общедоступных компонентов самодельное взрывное устройство и заложила его на железнодорожных путях, после чего привела в действие. Момент взрыва она зафиксировала на камеру телефона и направила запись куратору в качестве отчета, рассчитывая на вознаграждение.