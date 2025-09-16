Горнолыжник Францозо умер за день до 26-летия после падения на тренировке

Итальянский горнолыжник Маттео Францозо скончался в возрасте 25 лет, накануне дня рождения, после падения на тренировке, сообщает итальянский телеканал Rai News 24.
Спортсмен в субботу тренировался на трассе Ла Парва в Чили и совершил неудачный прыжок — пролетев два ряда сеток, ударился об ограждение в 6−7 метрах от соревновательной дорожки, уточняет СМИ.
Францозо получил черепно-мозговую травму и отек мозга. Как информирует телеканал, его на вертолете доставили в больницу, определили в отделение интенсивной терапии и ввели в состояние искусственной комы, однако спасти спортсмена так и не удалось — он скончался в понедельник.
Ранее сообщалось, что на следующие сутки после своего дня рождения умерла советская и российская актриса Агнесса Петерсон.