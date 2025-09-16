Появились подробности о нападениях подростков на людей во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 16 сен — РИА Новости. Пьяные 15-летние подростки избили граждан Узбекистана во Владивостоке, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Во вторник приморское управление СК РФ сообщило, что пьяные 15-летние подростки и другие соучастники подозреваются в хулиганских действиях. В ночь на 10 сентября на улице Хабаровской во Владивостоке они сначала повредили автомобиль и распылили в салон аэрозольный баллончик. Потом напали на водителя грузовой машины, затем ворвались в круглосуточный магазин, где напали на мужчину, а затем и на водителя такси и пассажира, который находился в салоне.
«Пьяные подростки ночью напали и избили граждан Узбекистана во Владивостоке», — сообщил собеседник агентства, не уточнив других подробностей.
В СУСК ранее отмечали, что также несовершеннолетние, использовав в качестве оружия камни и иные подручные средства, напали ещё на одного мужчину. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 213 УК РФ. Личности подростков установлены, один из них задержан, двое разыскиваются. Подозреваемые отрицательно характеризуются и уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. Один из них ранее привлекался по уголовному делу о хулиганстве в магазине «Надежда», которое в настоящий момент рассматривается в суде.
Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела по факту инцидента. Надзорное ведомство проверяет работу органов системы профилактики, а также условия жизни и воспитания детей, участвовавших в конфликте.