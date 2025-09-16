Виновника ДТП в Екатеринбурге, который сбил шесть человек, оставили в колонии

Инцидент произошел 11 мая 2021 года. На пересечении улицы Мамина-Сибиряка и проспекта Ленина автомобиль SEAT Leon, за рулем которого находился Сергей Суворов и был под наркотиками, выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Toyota Camry. Из-за этого SEAT отбросило на остановку «Оперный театр», на которой находились люди. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Из них тяжкий вред здоровью был причинен семилетнему ребенку и 33-летнему жителю. Еще одна пострадавшая, 79-летняя Ирина Сергеева, от полученных травм скончалась в больнице на следующий день.