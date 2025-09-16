Тринадцать человек пострадали в ДТП под Минском

Инцидент случился в понедельник около девяти вечера.
По данным ведомства, 25-летний минчанин, управлявший автомобилем UAZ с прицепом, допустил занос прицепа и столкнулся со встречным микроавтобусом Peugeot.
От удара Peugeot съехал в кювет и врезался в дерево.
В микроавтобусе находились 15 пассажиров — работники одного из предприятий Минского района.
В Минздраве уточнили, что 12 человек были доставлены бригадами скорой медицинской помощи в Вилейскую ЦРБ. Еще один позже обратился самостоятельно.
На данный момент госпитализированы восемь человек. Один находится в отделении анестезиологии и реанимации, четыре — в травматологическом отделении, три в хирургическом. Пять пациентов направлены на амбулаторное лечение.
Для проведения консультаций и оказания помощи коллегам в Вилейскую ЦРБ прибыли специалисты областного уровня.