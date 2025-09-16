В Эхирит-Булагатском районе задержали мужчину, который угнал машину родственников

В Эхирит-Булагатском районе задержали мужчину, который угнал машину своих родственников. Житель Баяндаевского района сообщил в полицию о пропаже автомобиля «Хонда Лайф». Тем временем по дороге в Качуг произошла авария с угнанным авто, водитель уснул за рулем, съехал с дороги с дальнейшим опрокидыванием транспортного средства. Об этом КП-Иркутск сообщили в полиции.