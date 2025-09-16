В Эхирит-Булагатском районе задержали мужчину, который угнал машину родственников

В Эхирит-Булагатском районе задержали мужчину, который угнал машину своих родственников. Житель Баяндаевского района сообщил в полицию о пропаже автомобиля «Хонда Лайф». Тем временем по дороге в Качуг произошла авария с угнанным авто, водитель уснул за рулем, съехал с дороги с дальнейшим опрокидыванием транспортного средства. Об этом КП-Иркутск сообщили в полиции.
— За рулем оказался 39-летний мужчина, он раскаялся в содеянном и уточнил, что в состоянии алкогольного опьянения зашел к родным, где и увидел открытую машину с ключами, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
После того как задержанный открыл ворота и выехал, он направился в сторону поселка Качуг. В пути он уснул, съехал с дороги и скрылся с места происшествия. Правоохранители завели уголовное дело в отношении угонщика.