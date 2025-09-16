Задержанная женщина рассказала, за сколько согласилась на подрыв Транссиба

Ранее ФСБ сообщила, что в Новосибирске задержали женщину, причастную к диверсии на участке Транссиба в Забайкальском крае по заданию украинских спецслужб. В августе россиянка изготовила самодельное взрывное устройство, заложила его на ж/д путях и привела в действие, сообщили в ФСБ.