Редкий случай в Уфе: врачи успешно прооперировали мышечную грыжу у подростка

У 17-летней жительницы Башкирии врачи нашли редкую патологию.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе врачи детской больницы № 17 успешно прооперировали редкую мышечную грыжу у 17-летней пациентки. Девушка обратилась с жалобами на выбухание в области бедра во время занятий спортом.

Диагностика выявила грыжу медиального брюшка двуглавой мышцы бедра — состояние, когда мышечная ткань выходит через разрыв в защитной оболочке. Причиной мог стать чрезмерные тренировки или травма. После успешной операции по восстановлению мышечной целостности пациентка выписана и продолжает реабилитацию.

В минздраве Башкирии подчеркивают, что без лечения эта патология могла привести к постоянным болям и ограничению подвижности.

