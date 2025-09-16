Редкий случай в Уфе: врачи успешно прооперировали мышечную грыжу у подростка

В Уфе врачи детской больницы № 17 успешно прооперировали редкую мышечную грыжу у 17-летней пациентки. Девушка обратилась с жалобами на выбухание в области бедра во время занятий спортом.
Диагностика выявила грыжу медиального брюшка двуглавой мышцы бедра — состояние, когда мышечная ткань выходит через разрыв в защитной оболочке. Причиной мог стать чрезмерные тренировки или травма. После успешной операции по восстановлению мышечной целостности пациентка выписана и продолжает реабилитацию.
В минздраве Башкирии подчеркивают, что без лечения эта патология могла привести к постоянным болям и ограничению подвижности.
