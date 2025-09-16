«13 человек пострадали, 8 — в больнице, из них 1 — в реанимации»: Минздрав Беларуси сказал о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом на Минщине

Минздрав Беларуси сказал о 13 пострадавших пассажирах микроавтобуса, попавшего в ДТП на Минщине. Напомним, вечером понедельника, 15 сентября, 25-летний водитель автомобиля UAZ с прицепом, допустил занос прицепа и по касательной задел микроавтобус Peugeot, ехавший по встречной полосе. В салоне микроавтобуса находились 15 сотрудников одного из предприятий Минской области, и после удара прицепом Peugeot съехал в кювет и врезался в дерево.
«Во время ДТП пострадали 13 человек: 12 были доставлены бригадами скорой медицинской помощи в Виленскую ЦРБ, один позже обратился самостоятельно», — уточнили в Минздраве Беларуси. В ведомстве отметили, что на место аварии были направлены сразу несколько бригад: интенсивной терапии, три фельдшерские и реанимационная бригада Молодечненской станции скорой медпомощи.
Также в Минздраве уточнили, что из 13 пострадавших 8 были госпитализированы. Из них один человек находится в отделении анестезиологии и реанимации, еще четыре пациента в отделении травматологии и три — в хирургическом отделении. Остальные 5 пострадавших будут лечиться амбулаторно.
«Пострадавшим в ДТП на Минщине оказывается вся необходимая помощь», — подчеркнули в ведомстве.
Ситуация находится на контроле Минздрава.
Ранее было известно, что восемь пассажиров микроавтобуса пострадали в ДТП под Минском.
