«13 человек пострадали, 8 — в больнице, из них 1 — в реанимации»: Минздрав Беларуси сказал о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом на Минщине

Также в Минздраве уточнили, что из 13 пострадавших 8 были госпитализированы. Из них один человек находится в отделении анестезиологии и реанимации, еще четыре пациента в отделении травматологии и три — в хирургическом отделении. Остальные 5 пострадавших будут лечиться амбулаторно.