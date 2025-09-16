ФСБ накрыла схему в Петербурге с липовыми справками для участников СВО

Сотрудники Управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области пресекли противоправную деятельность горожан, подпадающую под статью о посредничестве во взяточничестве. О подробностях сообщили в пресс-службе ведомства.
— Установлено, что граждане предлагали военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины, за денежное вознаграждение 3,5 миллиона рублей организовать госпитализацию и последующее увольнение с постановкой фиктивного медицинского диагноза при мнимом содействии сотрудников ФСБ России, — говорится в сообщении.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по четвертой части статьи 291.1 УК РФ. Если фигурантам предъявят обвинение, то им грозит, например, от семи лет лишения свободы. Расследование продолжается, силовики выясняют их причастность к аналогичным эпизодам, а также занимаются поиском пострадавших от их рук.