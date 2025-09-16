В Иркутской области мужчина получил 6 лет колонии за покушение на убийство. 47-летний житель Усть-Кута с тремя знакомыми пил алкоголь в сторожке на территории строительного городка в Киренском районе. Во время посиделки между мужчинами произошел конфликт. Один из них ударил подсудимого кулаком по лицу и телу. Об этом КП-Иркутск сообщили в следственном комитете.
— Когда ссора утихла, и один из ее участников заснул, а остальные покинули комнату, обвиняемый взял ножом, незаметно подошел к спящему и нанес ему около шести ударов ножом, — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Потерпевшего доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. А нападавшего признали виновным и приговорили его к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.