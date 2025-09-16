В Иркутской области мужчина получил 6 лет колонии за покушение на убийство. 47-летний житель Усть-Кута с тремя знакомыми пил алкоголь в сторожке на территории строительного городка в Киренском районе. Во время посиделки между мужчинами произошел конфликт. Один из них ударил подсудимого кулаком по лицу и телу. Об этом КП-Иркутск сообщили в следственном комитете.