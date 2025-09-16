Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один человек погиб и двое пострадали в лобовой аварии в Самарской области

Грузовик выехал на встречку и устроил смертельную аварию в Кошкинском районе.

Источник: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Второе смертельное ДТП произошло в Самарской области в первой половине дня 16 сентября. По данным ГУ МВД России по Самарской области, 35-летний мужчина за рулем грузовика ГАЗ ехал по дороге в Кошкинском районе. По предварительным данным, он грубо нарушил правила, выехал на встречку и врезался в легковушку Lada Kalina.

— Водитель легкового автомобиля, 45-летний мужчина, скончался на месте ДТП, — уточнила пресс-служба регионального МВД.

По данным ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», в ДТП также пострадали два человека. МВД сообщает, что в больницу отправили водителя ГАЗа. Полицейские сейчас разбираются во всех обстоятельствах этой аварии. На месте также работали медики, пожарные-спасатели ПСО № 49.

А в Сызранском районе 16 сентября фура с арбузами врезалась в стоящую легковушку, погибли три человека.