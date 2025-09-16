Один человек погиб и двое пострадали в лобовой аварии в Самарской области

По данным ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», в ДТП также пострадали два человека. МВД сообщает, что в больницу отправили водителя ГАЗа. Полицейские сейчас разбираются во всех обстоятельствах этой аварии. На месте также работали медики, пожарные-спасатели ПСО № 49.