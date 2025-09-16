Один человек погиб и двое пострадали в лобовой аварии в Самарской области

Второе смертельное ДТП произошло в Самарской области в первой половине дня 16 сентября. По данным ГУ МВД России по Самарской области, 35-летний мужчина за рулем грузовика ГАЗ ехал по дороге в Кошкинском районе. По предварительным данным, он грубо нарушил правила, выехал на встречку и врезался в легковушку Lada Kalina.
— Водитель легкового автомобиля, 45-летний мужчина, скончался на месте ДТП, — уточнила пресс-служба регионального МВД.
По данным ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», в ДТП также пострадали два человека. МВД сообщает, что в больницу отправили водителя ГАЗа. Полицейские сейчас разбираются во всех обстоятельствах этой аварии. На месте также работали медики, пожарные-спасатели ПСО № 49.
А в Сызранском районе 16 сентября фура с арбузами врезалась в стоящую легковушку, погибли три человека.