Химический запах в уфимском воздухе оказался безопасным

Уфимцев напугал химический запах на улице города.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на вторник, 16 сентября 2025 года, операторы Системы-112 в Уфе принимали многочисленные звонки от горожан, сообщавших о непонятном химическом запахе в воздухе. Ситуацию прояснили в УГЗ города.

Для проверки обстановки и проведения измерений на место выехала передвижная лаборатория химико-радиометрического центра Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, однако результаты замеров показали, что концентрация опасных веществ в атмосферном воздухе не превышает установленных нормативов.

