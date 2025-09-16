Химический запах в уфимском воздухе оказался безопасным

В ночь на вторник, 16 сентября 2025 года, операторы Системы-112 в Уфе принимали многочисленные звонки от горожан, сообщавших о непонятном химическом запахе в воздухе. Ситуацию прояснили в УГЗ города.
Для проверки обстановки и проведения измерений на место выехала передвижная лаборатория химико-радиометрического центра Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, однако результаты замеров показали, что концентрация опасных веществ в атмосферном воздухе не превышает установленных нормативов.
