Нетрезвая омичка угнала автомобиль и протаранила восемь машин

Полиция возбудила уголовное дело об угоне автомобиля в отношении 28-летней омички.
В дежурную часть полиции поступило сообщение от жителей многоквартирного дома на улице 24-й Северной. Водитель Honda протаранила во дворе несколько автомобилей.
«Полицейские выяснили: за рулем находилась 28-летняя нетрезвая женщина, — сообщает УМВД России по Омской области. — Алкотестер подтвердил состояние опьянения — 0,903 мг/л».
Как выяснилось, задержанная накануне распивала алкоголь совместно с 26-летним владельцем Honda. Затем они поссорились, и дама ушла, прихватив ключ от иномарки приятеля. Она угнала автомобиль, прокатилась на нем по городу и повредила 8 машин.
«Составлено несколько административных протоколов: за управление ТС водителем в состоянии опьянения, не имеющим права управления, отсутствие страховки и др.» — пояснили в полиции.
Суд арестовал омичку на 10 суток. Расследование уголовного дела об угоне продолжается.