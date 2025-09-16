Ричмонд
Нетрезвая омичка угнала автомобиль и протаранила восемь машин

Полиция возбудила уголовное дело об угоне автомобиля в отношении 28-летней омички.

Источник: Российская газета

В дежурную часть полиции поступило сообщение от жителей многоквартирного дома на улице 24-й Северной. Водитель Honda протаранила во дворе несколько автомобилей.

«Полицейские выяснили: за рулем находилась 28-летняя нетрезвая женщина, — сообщает УМВД России по Омской области. — Алкотестер подтвердил состояние опьянения — 0,903 мг/л».

Как выяснилось, задержанная накануне распивала алкоголь совместно с 26-летним владельцем Honda. Затем они поссорились, и дама ушла, прихватив ключ от иномарки приятеля. Она угнала автомобиль, прокатилась на нем по городу и повредила 8 машин.

«Составлено несколько административных протоколов: за управление ТС водителем в состоянии опьянения, не имеющим права управления, отсутствие страховки и др.» — пояснили в полиции.

Суд арестовал омичку на 10 суток. Расследование уголовного дела об угоне продолжается.