Скрывался на чердаке: В Молдове задержан бывший полицейский, осужденный за убийство Валериу Бобока на протестах 2009 года

Спецназ «Fulger» задержал Иона Пержу: убийца с протестов 2009 года прятался на чердаке.
Бывший полицейский Ион Пержу, осужденный за убийство Валериу Бобока во время протестов 7 апреля 2009 года, был задержан утром 16 сентября. В его доме провели обыски бойцы спецподразделения BPDS «Fulger». Пержу скрывался на чердаке, пишет pulsmedia.md.
По данным СМИ, он использовал несколько поддельных личностей и часто менял место жительства.
Напомним, Ион Пержу был приговорен к 10 годам лишения свободы за нанесение смертельного удара Валериу Бобоку во время апрельских протестов 2009 года. Его объявили в международный розыск по линии Интерпола, однако с 2015 года о его местонахождении не поступало информации. По предположениям, он более 10 лет скрывался на левом берегу Днестра.
