Скрывался на чердаке: В Молдове задержан бывший полицейский, осужденный за убийство Валериу Бобока на протестах 2009 года

Напомним, Ион Пержу был приговорен к 10 годам лишения свободы за нанесение смертельного удара Валериу Бобоку во время апрельских протестов 2009 года. Его объявили в международный розыск по линии Интерпола, однако с 2015 года о его местонахождении не поступало информации. По предположениям, он более 10 лет скрывался на левом берегу Днестра.