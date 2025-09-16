Хабаровский следком расследовал смертельный удар в Облучье

По версии следствия, 2 июня 2025 года мужчина находился в гостях у знакомых, где распивалась алкогольная продукция. В обеденное время между ним и знакомой возник конфликт: обвиняемый заподозрил женщину в краже сотового телефона. В ответ женщина оцарапала его, после чего мужчина схватил кухонный нож и ударил потерпевшую в живот.