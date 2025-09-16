Хабаровский следком расследовал смертельный удар в Облучье

В Еврейской автономной области завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего жителя Облучья, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, сообщили в Биробиджанском межрайонном следственном отделе СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.
По версии следствия, 2 июня 2025 года мужчина находился в гостях у знакомых, где распивалась алкогольная продукция. В обеденное время между ним и знакомой возник конфликт: обвиняемый заподозрил женщину в краже сотового телефона. В ответ женщина оцарапала его, после чего мужчина схватил кухонный нож и ударил потерпевшую в живот.
Женщина самостоятельно вызвала скорую помощь, однако от полученных травм скончалась в реанимационном отделении спустя неделю.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Доказательственная база следствия признана достаточной, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением прокурора Облученского района направлено в суд для рассмотрения по существу.