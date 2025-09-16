Четверо калининградцев арестованы за создание виртуальных карт

Четверо россиян 1993−2005 годов рождения создали в даркнете полноценный бизнес по продаже клонов банковских карт.
Схема работы была незамысловатой: покупали в теневых форумах базы данных с реквизитами карт, проверяли их работоспособность через специализированные сервисы, а далее создавали виртуальные дубликаты для доступа к чужим счетам. После этого продавали через собственный сайт и Telegram-канал. Оплата принималась в криптовалюте, которая впоследствии обналичивалась.
Все фигуранты задержаны и полностью признали вину. Им грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей по ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Следствие устанавливает полную цепочку преступной деятельности — от поставщиков украденных реквизитов до конечных покупателей. Дело стало частью системной работы против киберпреступности в регионе.