Четверо калининградцев арестованы за создание виртуальных карт

Сотрудники УФСБ по Калининградской области пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся масштабным оборотом поддельных платёжных средств.

Источник: KaliningradToday

Четверо россиян 1993−2005 годов рождения создали в даркнете полноценный бизнес по продаже клонов банковских карт.

Схема работы была незамысловатой: покупали в теневых форумах базы данных с реквизитами карт, проверяли их работоспособность через специализированные сервисы, а далее создавали виртуальные дубликаты для доступа к чужим счетам. После этого продавали через собственный сайт и Telegram-канал. Оплата принималась в криптовалюте, которая впоследствии обналичивалась.

Все фигуранты задержаны и полностью признали вину. Им грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей по ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Следствие устанавливает полную цепочку преступной деятельности — от поставщиков украденных реквизитов до конечных покупателей. Дело стало частью системной работы против киберпреступности в регионе.