В Волгоградской области арестовали вымогателя: хотел 1 млн за «защиту»

В Волгоградской области мужчину заключили под стражу за вымогательство 1000000 рублей у знакомого.
В Волгоградском Следкоме прокомментировали: 20 августа 2025 года Расул Э. связался с Денисом С. и предложил помочь избежать уголовной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, хотя на самом деле не собирался этого делать. Он заявил, что для «переговоров» нужны 3000 рублей на подарки, и Денис С., испугавшись последствий, перевел деньги на указанный счет.
Позже при личной встрече Расул Э. потребовал 1000000 рублей якобы для решения вопроса с правоохранителями. Денис С., заподозрив обман, сразу сообщил в полицию.
10 сентября 2025 года, когда Расул Э. получил деньги, и его задержали, было возбуждено уголовное дело.
Дубовский районный суд Волгоградской области избрал меру пресечения — арест до 11 ноября 2025 года. Решение пока не вступило в законную силу и подлежит обжалованию.