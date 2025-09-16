В Волгоградской области арестовали вымогателя: хотел 1 млн за «защиту»

В Волгоградском Следкоме прокомментировали: 20 августа 2025 года Расул Э. связался с Денисом С. и предложил помочь избежать уголовной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, хотя на самом деле не собирался этого делать. Он заявил, что для «переговоров» нужны 3000 рублей на подарки, и Денис С., испугавшись последствий, перевел деньги на указанный счет.