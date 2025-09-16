Мужчина из Свердловской области сел на автобус до Перми и бесследно исчез

Мужчина из Свердловской области сел на автобус, следующий до Перми, и бесследно исчез, сообщает ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».
Как рассказывает организация, 76-летний Юрий Ширев пропал по пути в краевую столицу утром 11 сентября. Около 7 часов утра мужчина сел в автобус, который следовал из города Нижняя Тура (Свердловская область) в Пермь. С того момента местонахождение пропавшего остаётся неизвестным. Сейчас волонтёры предполагают, что Юрий может быть в Пермском крае.
Днём 16 сентября в социальных сетях появилась ориентировка на пропавшего мужчину. По данным волонтёров, рост исчезнувшего пенсионера составляет около 180 сантиметров. У Юрия среднее телосложение, седые волосы, щетина и голубые глаза.
В день своей пропажи мужчина был одет в серую ветровку бомбер с нашивкой Marlboro, зелёную футболку, серые брюки и текстильные кроссовки. Волонтёры уточняют, что пропавший нуждается в медицинской помощи.
«Информацию о местонахождении сообщать в ближайший отдел полиции или по телефонам (342) 204−49−04 или 102», — рассказывает организация.