Мужчина из Свердловской области сел на автобус до Перми и бесследно исчез

Как рассказывает организация, 76-летний Юрий Ширев пропал по пути в краевую столицу утром 11 сентября. Около 7 часов утра мужчина сел в автобус, который следовал из города Нижняя Тура (Свердловская область) в Пермь. С того момента местонахождение пропавшего остаётся неизвестным. Сейчас волонтёры предполагают, что Юрий может быть в Пермском крае.