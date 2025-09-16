Ричмонд
В Бурятии 49-летний мужчина хотел убить спящего попутчика в поезде

У нападавшего было временное психическое расстройство.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бурятии 49-летний мужчина хотел убить спящего попутчика в поезде. Все произошло в феврале этого года. Житель Алтайского края, ехал по маршруту «Кисловодск — Тында», находясь в состоянии опьянения. Как рассказали КП-Иркутск в Восточном межрегиональном СУТ СК России, на почве личной неприязни, на территории Бурятии, нарушитель напал на спящего мужчину и ударил его ножом в спину.

— Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, затронувшие жизненно важные органы, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Пассажиру вовремя оказали медицинскую помощь. Обвиняемого задержали, сейчас он находит под стражей. Следователи завели уголовное дело и направили материалы в суд. Специалисты выяснили, что у нападавшего было временное психическое расстройство.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье мужчина получил 6 лет колонии за покушение на убийство.