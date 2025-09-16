В Башкирии вводят штрафы за публикацию данных о беспилотниках

Глава Башкирии Радий Хабиров издал указ, который ограничивает распространение сведений о беспилотных летательных аппаратах. Документ, размещенный на официальном портале правовой информации республики, запрещает публикацию подобных материалов в СМИ, интернете, социальных сетях и на других публичных площадках.
В документе указано, что под запрет попадает любая информация, раскрывающая подробности применения дронов. Нельзя публиковать данные, которые позволяют установить тип аппарата, места его запуска, нахождения или падения, маршрут полета, а также объекты, которые были атакованы, и масштаб причиненного ущерба.
Также запрещено обнародовать сведения о работе систем противодействия дронам, включая средства ПВО и радиоэлектронной борьбы, которые размещены на территории региона.
За несоблюдение этих правил предусмотрены административные штрафы. Для обычных граждан их размер составит от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч, а для организаций — от 100 до 500 тысяч рублей.
Напомним, 13 сентября беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Уфе. Тогда обошлось без жертв, и работа предприятия не остановилась. Однако Радий Хабиров подчеркнул, что расслабляться нельзя, и в республике будут усилены меры по противодействию террористическим угрозам.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.